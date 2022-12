Östrogeeni vähenemine kehas, eriti just menopausi ajal, on üks põhjus, miks nahk kaotab elastsust, niiskust ja võime­kust end keskkonna eest kaitsta. Õnneks otsivad paljud brändid meno­pausi tõttu ilmnevatele ilu­probleemidele lahendust. Esimesed tooted on ka juba turule jõud­nud. Taimse päritoluga fütoöstro­geenidel on põletiku­vastased ja antioksüdantsed omadused ning need on üks võimalus naha vananemist edasi lükata.