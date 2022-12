JÄRJEJUTT | IV osa: prantslased ei kanna riideid, nad kannavad outfite

Siis on tunne nagu selles unenäos, kus avastad järsku, et oled keset võõraid inimesi pidžaamas või veel hullem- ihualasti. Prantslased on alati elegantsed. Mul on tunne, et nad ei tuleks selle pealegi, et läbi vanalinna dressides kõndida. Eva Maria ütles selle kohta tabavalt: „Prantslased ei kanna riideid, nad kannavad outfite!“. Tõepoolest, isegi iganädalase hilbuturu lettidel on riided moekalt ägedateks outfittideks kokku sobitatud. Seega sean endale eesmärgi - tuleb hankida endale mugavad riided, mis näeksid elegantsed välja!