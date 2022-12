Ameeriklanna Anna Grace Saar: meie lapsepõlve jõulutraditsioon oli öine autosõit lumise Kanada suunas

Anna pere jaoks algasid jõulud nii, et ema tegi pere minibussi lastele asemed- aeg oli selline, et toona ei kasutatud tagaistmetel turvavöösid. Vanemad valisid pikaks autosõiduks öise aja, et oleks rahulikum Kanadasse jõuda. Teekonna üheks osaks oli ka hommikusöök sõõrikukohvikus. „Kui hommikul ärkasime ja nägime, et lumised mäenõlvad paistavad, saime aru, et Kanada paistab.“