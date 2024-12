"Elus on niigi palju kohustusi. Suudlemine ei tohiks olla üks neist.“ Kust pärineb komme aastavahetusel suudelda?

Võib-olla läksid just kaaslasest lahku ja suudlemine ei ole praegu sinu prioriteet? Võib-olla oled väikeses seltskonnas, kus lihtsalt ei ole kedagi, kellega suudelda? Võib-olla on sul kaaslane olemas, aga te ei saa seda aastavahetust koos veeta? Mitte ükski neist stsenaariumitest ei tohiks su aastavahetust rikkuda.

Kust suudlemiskomme üldse tuleb? Juba Rooma impeeriumi aegadel oli inimestel viljajumal Saturnuse auks korraldatud festivalidel komme üksteist suudelda. Suudlemine on läbi aegade olnud populaarne teema ka folklooris ja popkultuuris, mis on ühtlasi toonud meid tänasesse, tekitades tunde, et aastavahetusel suudlemine on hea õnne nimel kohustuslik.

Selle asemel, et peitu pugeda, soovitab suhteekspert hoopis kirjutada inimestele, keda armastad. "Otsusta, et sinu esimene tegu uuel aastal on peegeldus sinu prioriteetidest ja võta kontakti inimestega, kes on sinu jaoks kõige olulisemad. Soovi neile head. Selleks ajaks, kui oled sõnumitega ühele poole saanud, on ka suudlemine läbi," soovitab ta.