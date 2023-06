Kummutame müüte: kust pärineb arusaam, et kihlasõrmusele tuleb kulutada kolme kuu palk?

Nimelt algas läänes 1920ndate lõpus tõsine majanduskriis, mis kasvatas USAs töötuse 3 protsendilt 25 protsendile. Kriisi mõju tundsid selgelt ka ettevõtted, eriti tugevalt aga luksuskaupadele keskendunud firmad. Nõnda tuligi De Beers kolmekümnendatel välja reklaamiga, mis viitas, et kihlasõrmusele tuleks kulutada ühe kuu palk. Oma 1947. aasta reklaamikampaanias teatasid nad juba, et teemandid on igavesed. Nii seotigi idee kihlasõrmusest ja teemantidest nõnda tugevasti, et tänapäeval on keeruline leida inimest, kes arvaks teisiti. Muide, mõni aeg hiljem tuli ettevõte lagedale järgmise kampaaniaga, milles väideti, et ehtele tuleks kulutada tervelt kahe kuu palk. Küsija suu pihta ei lööda...