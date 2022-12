Me kõik teame, mis tunne see on, kui oled salamisi armunud ja tahaksid, et väljavalitu ka sinus silmarõõmu näeks. Jah, arutleme selle üle nii põhikoolis kui ka täiskasvanueas. Hea teada, et tõesti on mõned teguviisid, mis võivad sinu kasuks toimida.