10 parimat riietust seriaali „Emily in Paris“ kolmandast hooajast

Vahetult enne jõule jõudis Netflixi kauaoodatud „Emily in Paris“ kolmas hooaeg. Tõsi, seriaal on kohati nii klišeesid täis, et mõned teevad suisa nalja, et ei teagi kumb prantslaste jaoks hullem on- kas napilt jalgpalli maailmameistrivõistlustel teiseks jäämine või uued osad ameeriklanna seiklustest armastuse pealinnas. Tuleb aga tõele au anda, et moelembelisi telepilt külmaks ei jäta.