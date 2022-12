Suhtekalendrisse ei tehta pastakaga ristikesi. See on südamega täitmiseks. Et peagi algav uus suhteaasta oleks väetiseks järgmistele, panime kirja 12 teemat, üks igaks kuuks, et turgutada liitu, mis on argises virvarris jäänud tagaplaanile või vajab lihtsalt pikka paid.