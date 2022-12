Saatejuht Katri Teller: ma ei kavatse ennast muuta, kui kellelegi ei mahu pähe, et üks tark ja edukas naine tunneb end hästi roosas minis

Kohtume Katriga (41) esimest korda kaaneloo pildistamisel. Veel enne, kui ta stiihia kombel, täiesti pidurdamatu ja kõikehõlmava energiaga stuudio uksest sisse sajab, saadab ta mulle taksost foto: hommikumantlis, kohvitopsiga, valmis tegudeks. Just nii! Praktilise naisena ei hakanud ta kulutama aega eksistentsiaalsele küsimusele mida selga panna, kui pildistamisel tuleb nagunii riideid vahetada. Peale selle teab ta väga hästi, et hülgekarva pehme vammus on mugavam kui ükskõik milline esindusrõivik, eriti kui viimased kaks kuud on ta kandnud igal õhtul paraadvormi, juhtides TV3 saadet „Stuudio“. Telehooaeg on alanud Katrile tempokalt – viimase paari kuu jooksul on tal olnud vaid üks vaba päev.