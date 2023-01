Sokkidest kirjutama asudes on mu esmane mõte, et naistel on vist ikka ka omajagu sokke – kõik ju ei käi sukkadega ringi? Või kui on pikad püksid, siis vaevalt sinna alla sukki või sukkpükse pannakse... Vist. Ja teine mõte: naistele ei ole hea mõte tähtpäevaks sokke kinkida. Või noh, oleneb. Aga pigem ei.