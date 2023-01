Fotograaf Mardo Männimägi isadusest: mul on must vöö Brasiilia jiu-jitsu’s, aga ma tahaksin olla black-belt-isa

1. „Tegelikult võiks inimestele anda üheainsa nõuande: tõsta iseenda väärtust. Sa ei tohi kunagi rahul olla vähemaga, kui sa väärt oled, ja see ei tähenda upsakust,“ lausub Mardo. „Kui tahad minna teatrisse ja mees sinuga ei tule, siis mine üksi.“ Enesearengu teel hindab ta kõrgelt otsekohest kriitikat. Kui ta tuli Brasiilia jiu-jitsu’s Euroopa meistriks, ei tõtanud treener teda kiitusega üle uhama. „Kuldmedal kaelas, võiks ju arvata, et treener kiidab, teeb tuult ja toob kohvi. Aga „pai“ võib tulla ka tagasiside näol. Tema ütles ausalt, et kui sa veel selle ära parandad, siis ei ole sul enam vastast!“ meenutab Mardo. Praegu ta enam ei võistle, aga vormis hoiab end hinnaalanduseta. „Inimene on loodud liikuma, mitte puhkama. Iga kükk ja kätekõverdus pikendavad mu elupäevi,“ tõdeb ta.