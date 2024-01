KOLM uusaasta lubadust, milles kõik paarikesed võiksid omavahel kokku leppida

Raha on paljudes suhetes üks kõige keerulisemaid teemasid ja seda eriti juhul, kui ühel teist esineb hetkel finantsilisi probleeme, näiteks mõni suurem võlg või töökaotus. Samas on see püsisuhte üks kõige olulisemaid teemasid, millest ei tohiks rääkimata jätta.