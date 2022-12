Briti moekuninganna Vivienne Westwood: moelooja, kes kombineeris punki ja 17. sajandi moodi

Maailmakuulus moedisainer Vivienne Westwood suri 29. detsembril 81-aastasena. Tema esindaja sõnas, et naine lahkus rahulikult pere juuresolekul Claphamis, Lõuna-Londonis. Ta on pälvinud Ühendkuningriikide kuningannalt Daami tiitli, lisaks veel ka hulganisti moeauhindu. Milline on tema lugu maailmakuulsaks moekunstnikuks kujunemisel?