FOTOD | Tallinnas avati disainerrõivaste laenutus. Vaata, kes käisid avapeol

„Hea väljanägemine ei peaks tulema keskkonna arvelt. Rentalier on mõeldud rahatarkadele naistele, kellel on kiire elutempo ning kes soovivad säästa nii aega kui ka raha. Meie soov on teha kõrgmood kättesaadavaks kõigile ning julgustada naisi katsetama erinevate stiilidega,“ ütleb Rentalieri asutaja ja juht Josefine Vaher-Vahter. Muuseas jagab ta kohapeal ka personaalset stilistika nõu.