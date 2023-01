Saatejuht Katri Teller munarakkude külmutamisest: ma ise võin küll tunda, et olen 25, aga bioloogia vastu ei saa

Täpselt samamoodi ei mõista Katri, et kui juba iluprotseduure teha, siis miks seda varjata. „Kõigil on mingi geenipakett: kes on saanud pikad jalad, kes ideaalsed rinnad, kes hoopis akne. Naine, kellel on kohevad juuksed, ei peaks halvustama seda, kel on juuksepikendused, sest tema ei võitnud geeniloteriis. Igaühel on vabadus teha oma välimusega, mida tahab. Kui keegi väidab, et pooldab ainult loomulikku ilu, siis kust see piir jookseb? Kas see tähendab, et sa ei värvi juukseid, aga meigid ja raseerid ennast? Või lõpeb loomulikkuse piir ilusüstidega?“