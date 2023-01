Kui tahad olla päriselt keskkonnasõbralik, võid osta aastas ainult nii mitu rõivaeset

Luca Coscieme, kes on Hot or Cool Instituudi uurimisprogrammi juht ütleb, et moe liigne tarbimine on saanud normaalsuseks. „Me ostame aina odavamalt üha rohkem riideid ning kasutame neid lühemat aega kui kunagi varem.“ Kliimale teeb see aga ainult kahju. Uuringud näitavad, et kui pikendada riideeseme eluiga üheksa kuud, vähendab see selle süsiniku jalajälge suisa 25 protsenti.