Talvel tuleks kanda villaseid ja puuvillaseid riideid

Puuvillane aluskiht

Puuvill on pehme, hingav ja hüpoallergeenne looduslik kiud. Puuvillased riided sobivad hästi kihilise riietuse esimeseks kihiks, sest need aitavad niiskust nahalt ära juhtida ja hoiavad sind kuivana. Niisked riided vastu keha ei ole kuigi mõnus ja külmatunne tekib nii üsna kiiresti. Riided, mis on otse sinu naha vastas, näiteks alussärgid, püksid või pesu, võiksidki just sellepärast alati olla puuvillased. Lisaks on puuvilla üsna lihtne hooldada, mis muudab selle mugavaks igapäevaseks valikuks. Laia valiku stiilseid ja mõnusaid aeglase moe põhimõtete järgi valmistatud puuvillaseid sviitreid, kampsuneid ja särke leiad e-poest www.nautical.store .

Sooja hoidev villane kiht

Vill seevastu on suurepärane isolatsioonimaterjal. See on soe, laseb õhku läbi ega märgu kiiresti. Villased riided võivad mõnede inimeste jaoks olla küll sügelema panevad, kuid õnneks on olemas erinevaid villatüüpe ja mõned on pehmemad kui teised (näiteks meriinovill või alpaka), nii et kindlasti leiab igaüks midagi, mis talle meeldib. Vill on ka looduslikult tulekindel, seega võib see olla ohutum valik riietele, mis võivad puutuda kokku sädemete või lahtise tulega. See omadus teeb villastest kampsunitest suurepärased matkariided. Vali nii matkamiseks kui ka pidulikumateks sündmusteks sobivad soojad kudumid endale ja oma lähedastele Nautical Partners Shopist.