Kärsitus võib lõpetada suhte juba enne, kui see alata jõuab: kuidas kannatamatust kontrollida?

Kui lapsena käivitasid kannatamatuse salapärased pakid jõulukuuse all (“Millal ma need lahti teha võin?”), siis täiskasvanueas on ahvatlusi kamaluga rohkem: olen terve aasta tööd rassinud – miks mind juba ei edutata? Kohting lõppes kahe tunni eest – miks ta pole mulle juba sõnumit saatnud? Ma olen kolm kuud trennis käinud, aga päästerõngas pole kõhu ümbert kadunud! Mis toimub?!