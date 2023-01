Madli kogemus: „Praeguseks ma unerohtu ega antidepressante enam üldse ei kasuta, ainult CBD-õli“

Minu puhul läks ca 1,5 nädalat aega, et hakkaksin muutusi märkama. Esimese asjana märkasin, et uni hakkas tekkima regulaarselt samal ajal ja üles ärkasin alles siis, kui äratuskell mind äratas. Päevane ärevus hakkas samuti kõvasti tagasi tõmbama ja praeguseks on see peaaegu täiesti ära kadunud. Tunnen, et olen palju rahulikum ja üldine enesetunne on samuti üle mitme aasta väga hea. Tänu paranenud unerutiinile olen ka päeval erksam ja tööl läheb palju paremini. Praeguseks ma unerohtu ega antidepressante enam üldse ei kasuta, ainult CBD-õli . Ootan põnevusega, milliseid positiivseid muudatusi veel nägema hakkan.“

Kasutasin toodet Counting Sheep – melatoniinist õli kokku kolm nädalat. Esimestel päevadel ma mingeid muutusi ei märganud, aga see mind ei morjendanud. Teadsin juba enne, et kohe alguses ei pruugigi õli mõju avalduda. Niisiis ei andnud ma alla ja võtsin CBD-õli iga õhtu edasi. Samal ajal hakkasin vaikselt antidepressantide kogust vähendama.

Nii jõudsingi lõpuks CBD-õli juurde. Ausalt öeldes olin juba enne proovimist positiivselt meelestatud ja lootsin väga, et ehk on sellest tõesti abi. Olin mitmelt poolt kuulnud, et CBD-õli aitab krampide, ärevuse, epilepsia, depressiooni ja paljude muude haiguste korral, ning see tekitas minus soovi seda ka ise proovida.

Kõige hullem oli aga see, kui pärast paarikuust kasutust tundsin, et ilma nendeta uni enam ei tulnudki. Mõni öö ei tulnud und enne kella nelja või viit ja mõni öö ei maganudki ma päriselt mitte ühtegi tundi. Hommikul oli aga vaja ju tööle minna. Kogu selle magamatuse tõttu langes mu produktiivsus meeletult ja lõpuks ei jaksanud ma enam mitte midagi teha. Siis kirjutas psühhiaater mulle antidepressandid. Magama jäämisele aitasid need küll kaasa, kuid need on siiski vaid ajutine lahendus.

Vahepeal võtsin isegi unerohtusid, aga need ei mõjunud mulle hästi. Näiteks kadus uni paar tundi enne äratuskella, hoolimata sellest, et ma ei olnud tegelikult veel valmis ärkama ja aktiivne olema. Rohtude mõjul muutus mu unetsükkel küll regulaarsemaks, aga palju lühemaks, mistõttu ei saanud ikkagi ennast korralikult välja puhata. Lisaks tekitasid unerohud minus uimasust ja tundsin, et ei suutnud tööl enam korralikult keskenduda.

„Mul on alati magama jäämisega raskusi olnud. Juba nooremana kadestasin neid, kes võisid lihtsalt pikali heita, silmad kinni panna ja kohe magama jääda. Viimaste aastatega on mu probleem aga aina tõsisemaks muutunud. Mul on tekkinud ärevus ja viimased pool aastat olen kannatanud lausa insomnia all.

Mis on CBD ja milleks seda kasutatakse?

CBD ehk kannabidiool on teatud tüüpi kannabinoid ehk kemikaal, mida leidub looduslikult nii tööstusliku kui ka psühhoaktiivse kanepi taimedes.

CBD ei sisalda tetrahüdrokannabinooli (THC), nn peo- või ravikanepis leiduvat psühhoaktiivset koostisosa, mis tekitab uimasolekut. „Levinud on eksiarvamus, et CBD ja meditsiiniline kanep on sama asi, kuid see pole nii,“ on öelnud Cedars-Sinai epilepsiaprogrammi direktor dr Jeffrey Chung. „CBD üksi ei ole psühhoaktiivne.“

CBD-d kasutatakse kõige sagedamini kroonilise valu, ärevuse, põletiku ja unetuse raviks. Peale selle on kindlate tõendite põhjal avastatud, et CBD võib aidata krampide all kannatavaid patsiente. 2018. aastal kiitis USA toidu- ja ravimiamet (FDA) heaks esimese CBD-d sisaldava retseptiravimi epilepsia raviks. CBD positiivsete toimete kohta on kirjutatud teadustöid ja selle ohutust on kinnitanud ka Maailma Terviseorganisatsioon (WHO). Sellegipoolest soovitavad CBD-kauplejad oma arstiga nõu pidada, eriti kui tarbitakse samal ajal muid ravimeid.

Tavaliselt müüakse CBD-d õli, ekstrakti, veibivedeliku või õlipõhise kapslina. Samuti võib poelettidelt leida mitmeid toiduaineid, jooke ja ilutooteid, millele on lisatud CBD-d.

