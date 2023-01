Ületöötamine ja väsimus: kui kogu aeg on kehatemperatuur natuke madalam, siis on midagi valesti

Väsimus, külmatunne ja madal kehatemperatuur on nähud, mida Tallinna Telliskivi perearstikeskuse perearstile Karmen Paltsile kurdavad noored tööealised inimesed. “Väsimus ja külmatunne sageli inimesi ei häirigi, küll aga madal kehatemperatuur – see on midagi väga objektiivset,” lausub dr Palts.