Iseenda suurim kriitik

„Sportlasena ei ole ma oma kehaga klassikalises mõttes pahuksis olnud, samuti olen palliplatsil pääsenud tõsisematest vigastustest. Raskeid momente on sellegipoolest ette tulnud. Näiteks kui pole platsile saanud või on mõnes klubis natuke halvemini läinud kui teises, siis oled muidugi endas pettunud. Mitte ainult kehas, et okei, pean nüüd rohkem kõhulihaseid vehkima, vaid kogu kompotis kokku.