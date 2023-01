Koomik Ann Vaida oma esimesest tuurist: vaatasin kohe, et kurat, nad naeravad liiga palju ossinaljade üle

Ühel päeval köidab minu tähelepanu Comedy Estonia sügistuuri kuulutus. Plakatil poseerib kokku üheksa vahvat kuju. Neist kaheksa on mehed ja ainult üks esindab õrnemat sugu. See on Ann Vaida. Kuigi minu nähtud püstijalakomöödiate saldo on nii nukker, et selle pinnalt oleks rumal põhjapanevaid järeldusi teha, püüan oma peas mõelda koomikutele, keda varasemast nimepidi tean. Avastan, et viimane kui üks on mehed. Kas stand-up ongi rohkem meeste ala? Või on Ann lihtsalt üks väheseid alal läbi löönud naisi? Otsustan, et oma silm (ja kõrv) on kuningas, ning lähen uurin järele.