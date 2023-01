Katri Teller rahast: ainus kord, kui ma enda kohta miljonär ütlen, on emaga poes olles, kui ta…

Oma podcast'i „Blondcast“ esimeses osas mainib Katri koolis istuma jäämist. Tagantjärele peab ta seda üheks parimaks asjaks, mis temaga on juhtunud. „Olin pubekana raske laps. Ma ei joonud ega suitsetanud, aga kooli ka ei jõudnud. Ema oli minuga alati diplomaatiline, mis tekitas õhkkonna, et rääkisin talle kõik mured ja pahandused südamelt ära. Ta mõistis, et mind kritiseerides oleksin kõndiv katastroof edasi, aga lihtsalt ei jagaks talle. See oli tema viis mind kaitsta.“ Ohtrad puudumised põhjustasid kehva tunnistuse, mis omakorda tingis klassi kordamise. „Sain kogemuse, et mis siis juhtub, kui ma ennast ei liiguta, ja hiljem teadmise, mis kõik on võimalik, kui pingutan.“