Johanna-Maria Lõvisüda

Kohtume ühel esmaspäevahommikul Kadriorus, otsides mäsleva lumemöllu eest sooja kohalikust kohvikust. Tellime kõigepealt kumbki ühe cappuccino ja siis teise veel, sest peale selle, et just on avapaugu saanud järjekordne toimekas töönädal, on see üks lihtsaid rõõme argipäevas, nagu aasta naine ise ütleb.