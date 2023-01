Kas sina oled oma printsi juba leidnud? 9 kuninglikku pead, kes otsivad jätkuvalt oma printsessi

Kui see Tuhkatriinu lugu paneb sind unistama tiaaradest ja paleedest, siis ära heida pead norgu. Lisaks Briti monarhiale on veel hulganisti siniverelisi. Nende seas ka vallalisi printse, kes jätkuvalt seda õiget otsivad.

Achilease hüüdnimi on Achi. Ta kasvas koos õdede-vendadega Londonis, ent hetkel resideerub Ameerika Ühendriikides, sest tudeerib New Yorgi ülikoolis.

Constantine'i hüüdnimi on Tino. Ta on Kreeka troonipärimise järjekorras teine. Prints sündis New Yorgis, ent kasvas Inglismaal. Muuseas on prints William tema ristiisa. Ta lõpetas hiljuti Washingtonis Georgetown'i ülikooli ning on kirglik fotograafia huviline. Näed seda ka tema Instagrami kontolt.