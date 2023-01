MoeKunstiKino näitab eriseansil dokumentaali Vivienne Westwoodist

„Vivienne Westwood mõju moemaailmale on olnud meeletult suur ning tema lahkumisega jääb see valdkond kahtlemata palju igavamaks,“ sõnab MoeKunstiKino eestvedaja Helen Saluveer. „Kui seda dokumentaali 5 aastat tagasi festivalil esmakordselt näitasime, siis tõi see mitmed saalid puupüsti täis. Anname võimaluse moehuvilistel veelkord ühe vinge looja tegemistesse sukelduda ning teeme eriseansiga Westwoodile sügava kummarduse.“