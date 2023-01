Seriaali „Seks ja linn“ peategelane Carrie Bradshaw tõestab taaskord, et vana arm ei roosteta

See, et taas vastanduvad tiim Big ja tiim Aidan, tekitab tunde nagu vanadel headel aegadel, mil „Seks ja linn“ esimest korda tele-eetrit vallutas. Tuletagem meelde, et samanimelise filmi teises osas kohtusid Aidan ja Carrie juhuslikult Abu Dhabi turul. Meeltesegaduses sai Araabia öös üks suudluski vahetatud.

Kas siis kui ekspaar, kes oli seriaalis suisa kihlatud (ent peagi pärast seda suhe ju laguneski), taas kokku läheb, peab Carrie taas suitsetamise maha jätma? Ühtlasi saab temast sellisel juhul ju kasuema? Mäletatavasti on Aidanil mitu last. Twitteris avaldatakse ka arvamust, et Aidan saab taaskord haiget. Väljamõeldud karakterite suhteelu pakub äärmiselt palju kõneainet.

Fännidel on palju küsimusi, mida hoogsalt sotsiaalmeedias ka esitatakse. „And Just Like That…“ teise hooaja kuupäeva pole aga ikka veel avalikustatud.

Allikas: Vogue