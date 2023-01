Suhtenõustaja kummutab müüti: enne leppimist magama ei lähe? See ei pruugi olla parim lahendus

Piret ja Andres on koos olnud 19 aastat. Pireti meelest väga õnnelikult, suuremate draamade ja koledate sõnadeta. Siiski on ka neil aeg-ajalt kirglikke vaidlusi, mossitamist ja solvumisi. Üks oluline fakt, mis naisele meenus – Andres ei ole mitte kunagi tagasi lükanud tema lepitust otsivat kätt. Mitte kunagi. See on alati kindel tee uuesti kokku saada. Ta pole küll suurem võõraste katsuja, aga kunagi juhtus nii, et üks naine haaras ta käed oma pihku ja hüüatas spontaanselt: „Issand, kui pehmed käed sul on!“. Piret teab seda. Armastavad käed on tema salajane jõud ja ta ei ole seda kunagi kuritarvitanud.