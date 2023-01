FOTOD | Vaata, millisena kujutatakse Amy Winehouse'i tema elust rääkivas linateoses

Marisa teeb muide kaasa ka sel aastal linastuvas „Barbie“ filmis koos kaasnäitlejate Margot Robbie ja Ryan Goslinguga. Amy muusika austajana on ta suisa postitanud oma Instagrami kontole pildi, kus poseerib seina taustal, millele on joonistatud kadunud lauljatar.

Instagrami konto @diet_prada on teinud postituse, kus palub fännidel avaldada arvamust, kui hästi on Amy välimuse järeleaimamine õnnestunud. Kommenteerijate seas kostub ka nurinat. Muuseas on välja toodud, et filmi režissöör on varasemalt pälvinud Kuldvaarika, mis teadupärast on Ameerika filmiauhind kõige halvematele iinateostele.