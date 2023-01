Muusikamaitse on otseselt seotud iseloomuomadustega. Selleks, et muusika tuju tõstaks, tuleks kuulata...

Ameerika laulja James Taylor on öelnud, et muusikutel lasub vastutus ja kohustus ini­mestega oma armastust või valu jagada. Paljud ütlevadki, et muusika on aidanud neid läbi rasketest aegadest. Lauludest võib leida lohutust ning kinnitust, et sa ei ole oma tunnete, murede ja hirmudega üksi.