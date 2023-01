Kas hakkad peeglisse vaadates esimese asjana oma vigu otsima? 7 nõuannet, kuidas endaga rahu teha

Nüüd on viimane aeg hinnata ja armastada oma loomulikku ilu, seega unusta kõik fotod ja videod, mida oled ilustandarditest näinud, sest need pole tõelised. Reklaamide eesmärgiks on panna sind arvama, et vajad just seda toodet või teenust, et saada ilusamaks – just nii ilusaks nagu see töödeldud reklaamfotol olev inimene.