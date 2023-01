Johanna ütleb, et sõda on talle õpetanud, et ka tavalistes inimestes on palju jõudu ning kus viga näed laita, seal mine ja aita. Naine langetas eile Hersonis otsuse, et kandideerib selleaastastel riigikogu valimistel Eesti 200 nimekirjas, mis kannab temaga samasuguseid väärtuseid.