Emotsionaalne söömine kimbutab elu jooksul enamikku naisi: olin nagu salasöödik, kes teiste ees ei patustanud

Raske on anda täpset daatumit, millal minust stressisööja sai. Olin teismeeas see tüdruk, keda sõbrannad ei jõudnud ära kiruda – võisin süüa valimatult kõike, ilma et see oleks mu välimusse mingitki jälge jätnud. Kaal püsis vankumatult paigal. Vistrikke sattus näkku harva. Seega isegi kui mul oli probleeme, oskasin vaevalt seda endale kuidagi teadvustada. Ehk ei oskaks tänini, kui minu kaal ei oleks naiseikka jõudes kõikuma löönud.