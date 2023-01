Inflatsiooni ajastul tuleks mõned rahaasjad suhtes kohe paika panna. Rahatark Liisi Kirch jagab väärt nõuandeid

Hoopis keerukam vestlus ootas meid ees siis, kui otsus­tasime kodulaenuga suurema kodu soetada. Kuna elasime seni mulle kuulunud korteris, mille plaanisime anda üürile, et üüritulu eest kodulaenu tasuda, tekkis küsimus, kui suur osa uuest kodust hakkab kuuluma mulle (minu seisu­koht oli, et 100 protsenti) ja millise panuse võiks elu­kaaslane anda, et saaksime korteri lahkumineku korral pooleks jagada. Polnud just kõige lihtsam ülesanne tunnis­tada inimesele, kellega olin aastaid koos (vabaabielus) elanud, et ma ei usalda seda suhet piisavalt ega julge kõike naiivselt pooleks jagada, kui finantsiliselt kuuluks suurem amps justkui mulle…