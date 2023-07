Lennureisile minek? Nipid, kuidas mahutada oma iluarsenal käsipagasisse

Kord ühel öisel lennul endale tualeti poole teed rajades pidin saama südamerabanduse, sest ühtäkki vaatasin tõtt lumivalge näoga. Õnneks ei olnud see vaim, vaid parasjagu näomaski tegev reisija. Vägagi ettenägelik, sest kui minu nahk oli sihtpunkti jõudes kiskuv ja tundlik, siis tema oma ilmselt nagu inglil. Reisimine on küll mõnus, aga välimusele võib see teha karuteene.