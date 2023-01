Kas minna lahku või panna suhe pausile? Suhtenõustaja annab nõu

Kui sul hakkavad peas keerlema pausimõtted, siis kaalu ka lahkuminekut. Vaata, mida intuitsioon ütleb. Kui tunned, et sul on väga kahju, ja jookseksid mõttes ta sülle tagasi, pole pausidest kasu, peaksite õppima reaalajas suhtlema. Kui aga lahkuminekuplaan toob südamesse kergendustunde, siis on laual midagi suuremat kui suhtepaus. Ja mida paus siis parandaks või keda aitaks, kui sa tegelikult ei taha temaga koos olla? Teema on väga keeruline ja tundlik, sest liiga kiire jalgalaskmine võib olla ka ennatlik. Toon näite: olete viis korda väljas käinud, sa märkad tema juures mõnda häirivat pisiasja ja jätad ta seepeale igaks juhuks kohe maha, sest „tõeline“ armastus on täiuslik ja seal ei käi midagi kunagi närvidele. Kuskil on igaühe jaoks keegi ja kui ta on loodud minu jaoks, siis saab ta olla ainult täiuslik. Kahjuks ei ole sinu jaoks kedagi loodud. Päris imelik oleks, kui sina oleksid loodud kellegi teise jaoks.