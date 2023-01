Moemaailma suursündmuse Met Gala tänavune stiil ennustab põnevaid rõivakombinatsioone

Moemaailma suursündmus on vaieldamatult iga-aastane Met Gala. Ürituse dress code on alati erinev. Eelmisel aastal oli see näiteks Ameerika moeantoloogia, enne seda aga Ameerika moeleksikon. Sel korral on teemaks New Yorgi kuldaeg ehk 1870-1890. aastad.