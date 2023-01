Lihtne nipp elukvaliteedi parandamiseks

Internet on küll põnevaid kirjutisi otsast otsani täis ja põhjaliku otsimise tulemusena võib sealt leida üsna väärtuslikke arvamusi, kuid sinna on ka väga lihtne üleliigse informatsiooni sisse ära uppuda. Igalt veebilehelt, mida külastame, vaatab meile vastu mitukümmend kutsuvat pealkirja ja nii tekib tunne, et peamegi need kõik läbi lugema. Tegelikult on aga väga oluline osata õigel ajal juhe seinast välja tõmmata ja veidi rahulikumat elutempot nautida.

Üks mõnus viis vaba aja veetmiseks ilma nutitelefonita on ajakirjandusse sukeldumine. Internetiavarustes surfates võib see küll meelest minna, kuid ka digiajastul ilmub trükis väga kvaliteetseid ja sisukaid väljaandeid, tänu millele saad end huvitavate valdkondadega alati kursis hoida. Ajakirja lugemise juures on suureks plussiks see, et anname oma silmadele sinisest valgusest ja vilkuvatest teavitustest puhkust ning keskendume ühele loole või artiklile korraga.

Suurima valiku ajakirju leiad Sirvist

Sirvi.eu on veebipood, kust saad endale koju tellida sadu eesti- ja välismaiseid väljaandeid, alustades kergemast lugemisest ning lõpetades raamatu mõõtu ajakirjadega, kus võtavad sõna oma ala tõelised spetsialistid.

Sirvi teebki ainulaadseks see, et nende valikust ei leia ainult kohvilauale mõeldud ajakirju, mis koosnevad peamiselt piltidest ja reklaamist, vaid ka tõeliselt kvaliteetset ajakirjandust. Näiteks saab Sirvist tellida väljaandeid, mida kutsutakse bookazine’ideks (raamat-ajakirjadeks), sest vormilt on nad küll ajakirjad, aga sisult meenutavad rohkem raamatuid. Mõned populaarsemad bookazine’id sisustusajakirjade valdkonnast on Design Anthology (UK) ja Country Living Modern Rustic; moeajakirjadest aga näiteks Numero, Purple Fashion, 10 Women ja 10 Men.