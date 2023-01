Vähem ühekordseid pakendijäätmeid: Eesti rõivatööstusettevõte liitus e-poe pakendi ringlussüsteemiga

Eesti ettevõtted esitlesid neljapäeval Tallinnas uudset e-kaubanduse pakendite ringlussüsteemi Tango. Rõivatööstusettevõtete seast on Baltika Groupi kodumaine rõivabränd Ivo Nikkolo Eestis esimene, kes on oma e-poe süsteemiga liitnud ja ringlevaid pakendeid pakub. Süsteemi eesmärgiks on vähendada e-poodidest ostmisel tekkivate ühekordsete pakendijäätmete hulka.