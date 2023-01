Eestlanna Dubais: Netflixi seriaal „Dubai Bling“ on kohalike seas omamoodi naljaks saanud

„Mäletan, kuidas pikast reisist rampväsinuna öösel hotelli jõudes tundsin, et isegi unetunnid on ajaraisk ja tahtsin seda linna tundma õppida. Kogesin koheselt täielikku äratundmisrõõmu!“ jutustab Lisete oma esimesest korrast Emiraatides. Paik lummas teda ma innovaatilisusega. Linna hüüdnimi on suisa Middle Eastern Silicon Valley (Lähis-Ida Silicon Valley).