KUULA | Eesti Laulu finalist Sissi Nylia Benita: muusikaõpetaja ütles, et minust soololauljat ei saa

Sissi on kõigest 23-aastane. Ta leiab, et läbielamised, sealhulgas lein, koolikiusamine ja ka füüsiline vägivald, on andnud talle pagasi ja elukogemuse, mille tõttu tundub ta paljudele vanema inimesena. Samaaegselt on temas jätkuvalt lapsemeelset rõõmu. Naine on teinud oma elus korrektuure- loobunud inimestest, kes tema ellu enam ei kuulu, õppinud ütlema „Ei“ ja võtma iseenda jaoks aega. Varasem päeva kohustustega üleuputamine on asendunud ajaga iseendale.