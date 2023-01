Tingimusteta armastus: kuidas olla kindel, et sinu suhtes on see olemas?

Kui see juhtub, siis see ei tähenda, et oled tema “teine pool” ja tema ei ole sinu oma ning kindlasti ei tähenda see seda, et ta täiustab sind kuidagi. Sa oled täiuslik sellisena nagu sa oled või vähemalt see peaks olema su eesmärk. Vastasel juhul sead suhtele liiga suured ootused ja need võivad ootamatult puruneda ning su maatasa teha. Vaid sina ise vastutad oma õnne, tegude, valikute ja emotsionaalse elu eest ning kui need asjad on paigas, saad jagada oma täiuslikkust kellegi teisega.

Muidugi, kes ei tahaks kogu seda armastust, lõbu, turvatunnet, seltskonda ja intiimsust, mida teise inimesega paaris olek pakub. Kuid koos läbi elu liikumine toob aeg-ajalt kaasa ka keerulisemaid aegu. Võimalik, et teid ootavad ees lausa nii rasked perioodid, mille jooksul üks teist peab armastust kandma ja teist toetama, aga sellegipoolest pead tundma end temaga koos turvaliselt.

Sina ei vastuta teise inimese õnne eest

Küsi endalt, kas oled selles suhtes kogu südamega? Kas sukeldusid sellesse tingimusteta? Võid küll mõelda, et vastutad kellegi õnne eest või kumbki teist peab olema suhtes olulisemal kohal, kuid reaalsus on, et see kõik on lõbus ja okei alguses, aga pikalt sellist suhet hoida pole võimalik.

Kas saad talle järjepidevalt öelda: "Ma tahan, et viiksid ellu oma täit potentsiaali ja oleksid täiuslik ka siis, kui mind pole siin?" Või: "Ma tahan, et sa kasvaksid ka ilma selleta, et mina oleksin su maailma kese." Sest just selline on suur armastus. Tingimusteta armastus.

Allikas: Poosh