TOP 25 | Eesti Muusikaauhindade stiilseimad külalised aastatel 2017-2022

Täna õhtul selguvad Eesti Muusikaauhinnad 2023 võitjad. Tegemist on aasta suurima muusikasündmusega, kust ei puudu sära ja glamuur. See tähendab, et lahti rullub ka punane vaip, millel platseerivad tõeliselt moekad gala külalised. Siin on kokkuvõte viimase kuue aasta stiilseimatest peokülalistest.