VIDEO | Pariisi moenädala punase vaiba katastroof ja jahmatava panevad haute couture kollektsioonid

Kõik moehuvilised räägivad viimasel ajal Schiaparelli showst. Kollektsioon paneb ahhetama. Näiteks on õhtukleidid kombineeritud elusuuruses lõvi peadega. Omajagu tähelepanu on pälvinud ka publiku seas istunud Kylie Jenneri pilk, kui ta näeb, et temaga sama kleiti kannab catwalkil supermodell Irina Shayk.