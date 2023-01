Anne & Stiili toimetus andis Aasta naise tiitli Slava Ukraini eestvedajale Johana-Maria Lehtmele. „Ma olen tänulik selle tunnustuse eest, aga mul on siin väga ebameeldiv olla. Siin käib pidu, aga tean, et samaaegselt veetakse praegu minu sõbra surnukeha rindelt Lvivi, et talle matused korraldada.“