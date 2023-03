Maroko teekond

„Kõik on nad siin segamini – araabia rahvamehed, berberi hõimude esindajad, kõrbeelanikud, igat seltsi neegrid,“ kirjutas 1928. aastal Marrakechi külastanud Friedebert Tuglas reisikirjas „Teekond Põhja-Aafrika“. Välisel vaatlusel on vähe muutunud, vaid hulk päikesest roosasid turiste on juurde tulnud, lisamaks uusi värvivarjundeid medina punaste müüride vahele.