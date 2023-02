Kahekordne olümpiavõitja Kristina Šmigun-Vähi: mul on üks suur eesmärk ja unistus!

Tervise ja arstiabi puhul räägitakse tihti suurtest kuludest ja pikkadest järjekordadest. Kas sinu võitlus Eesti inimeste tervise eest tähendab rohkem raha tervishoiule?

Kui riigil on rohkem raha, siis miks mitte. Raha saab juurde näiteks nii, et kulutada seda õigetele asjadele. Vaatame hoopis teistpidi – mida tervemad on inimesed, seda vähem kulub nende ravimiseks raha ja siis saab selle vaba rahaga ravida neid väheseid, kes ikkagi ühel päeval haigeks jäävad. Olen seda meelt, et iga tervisemure peab saama kiirelt lahendatud , kuid oma tervise hoidmiseks saab igaüks ka ise palju ära teha. Terved inimesed ei pea arsti juures käima ja see vähendab kohe ka ravijärjekordi. Kokkuvõte on lihtne – hoolitsed oma tervise eest, elad kauem ja õnnelikumalt ning lõppkokkuvõttes on see kasulik veel ka riigile.

Meid on siin vaid üks miljon inimest ja me tahame rahvana püsima jääda – me lihtsalt peame ennast kätte võtma, rohkem liikuma ja targemini toituma. Terves kehas terve vaim, öeldi juba siis, kui mina väike olin. Ennekõike puudutab see kõik meie lapsi, aga ega ka mulle või sulle ei tule kahjuks end vormis hoida ja nii veel ka lastele eeskujuks olla. Riik saab ja peabki siin palju ära tegema – looma rohkem võimalusi, et iga inimene saaks meelepärase kehakultuuri ja spordiga tegelda, liikuda ja sellest liikumisest rõõmu tunda.

Lastele peame koolis hakkama targalt õpetama terveks olemist, sest harjumused – nii head kui ka halvad – saame ikka lapsepõlvest kaasa. Nutimaailm on väga hea, aga tehnoloogia areng ei tohi lapse füüsilist arengut pidurdada. Liikuma ja aktiivset tegutsema peab iga päev, mitte üks kord nädalas kehalise kasvatuse tunnis. Siin saab riik palju rohkem aidata ja suunata.

Kuidas mõista sinu loosungit „Terveolek on julgeolek!“?