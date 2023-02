Truudusetus pole juhus, vaid otsus. Mis toimub petja peas?

Katriito nõustamis- ja psühho­teraapiakeskuse kliiniline psühholoog ja pere­terapeut Teele Reiljan ütleb, et väljend “loodus tühja kohta ei salli” kehtib ka mehe-naise suhtes. “Kui paaril on tekkinud läheduse kriis, hakatakse seda otsima mujalt.” Oluline on märkida, et lähedus võib tähistada nii füüsilist kirge ja intiimsust, millest on vähemalt ühe partneri jaoks vajaka, kui ka vaimset sidet – mõistmist ja tuge.