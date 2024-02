Täna oma 30. sünnipäeva tähistav laulja Harry Styles – mees, keda armastavad ka 40ndates naised. Miks?

Üks Harry 44aastane fänn ütleb, et kahekümnendad olid tema elu parimad aastad ja Harry on see, kes ta oma muusika ja kontsertidega sellesse aega tagasi viib. „Olles abielus, kasvatades lapsi, võid end ära kaotada. Harry on toitnud seda poolt minust, kes ma olin ja kes ma tegelikult olen siiamaani.“

New Yorgis toimunud Harry Stylesi kontserti külastas 20 000 inimest ja tegemist oli tõelise tantsupeoga. Mitmed neljakümnendates kontserdikülastajad ütlevad, et neil ei ole igapäevaelus võimalust end litritega üle kallata, ent Harry Stylesi kontserdil ei pea end tagasi hoidma. Tegemist on mehega, kellele on omistatud jaggerilik seksapiil ja bowielik stiil – vikerkaaretoonides litrid ja treenitud kõhulihased, tätoveeringud ja pärlkõrvarõngad.

Aprillis esines Harry Coachella festivalil koos 57-aastase Shania Twainiga, esitades koos loo „Man, I Feel Like a Woman!“, lugu, mida Harry lapsepõlves autosõitudel kuulas.

Harry Stylesi pruudidki on olnud temast vanemad, nende hulgas näiteks režissöör Olivia Wilde (39). Paljude fännide meelest on see näide sellest, et ka 28-aastane mees võib pidada seksikaks just 40ndates naisi.



Tundub, et Harry Stylesi naisi ülistavad laulutekstid ja sarm kõnetab nii teismelisi tüdrukuid kui ka küpseid naisterahvaid.

