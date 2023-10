Oled tüdinenud hajameelsetest vestluspartneritest? Viis peamist põhjust, miks inimesed teadlikult ei kuula

Hajameelne kuulamine ei pruugi olla sama ohtlik kui hajameelne autojuhtimine, omamoodi probleem on see aga sellegipoolest. Nagu ütleb Kate Murphy oma menuki „You’re Not Listening“ avasõnas, korrutatakse meile tänapäeval nagu mantrat, et kuulakem ikka toda püha kolmainsust – oma südant, sisehäält ja kõhutunnet. Kui palju julgustatakse meid kuulama teisi inimesi? Palju vähem. Ja teate, ega me selles kuigi head ei ole ka. Kipume üksteisest üle rääkima mitte ainult ülemeelikus peolauas, vaid ka tõsistel töökoosolekutel, isegi tagasihoidlikel perekondlikel õhtusöökidel ja neljasilmajutuajamistes. Kui ideaalset vestlust võiks võrrelda sõiduga kahesuunalisel teel, kus jääb ruumi nii rääkimiseks kui ka kuulamiseks, siis mida teeme enamasti meie? Paneme oma suuvärgile hääled sisse ja paarutame muudkui uljalt mööda ühesuunalist.